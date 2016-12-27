Жуков: в отличие от первого доклада Макларена, сейчас выслушают позицию России

Президент Олимпийского комитета Россииподвёл итоги завершающегося года, а также поделился своим взглядом на дальнейшее развитие допингового скандала.«С какой-то стороны уходящий год был очень тяжёлым. Бесконечные допинговые скандалы, особенно перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, когда многие требовали полностью отстранить нашу сборную. В итоге наши легкоатлеты, за исключением Клишиной, и тяжелоатлеты не выступили на Олимпиаде. Но в Рио наши спортсмены выступили блестяще и доказали, что наши успехи заключаются не в каких-то магических коктейлях, придуманных некоторыми авантюристами.Что касается доклада Макларена, то во второй его части выдвинуты серьёзные обвинения в адрес конкретных спортсменов. Всё это требует весомых доказательств и тщательного исследования. В МОК по этому поводу созданы две комиссии, ведётся серьёзная работа. Я верю, что будет проведено объективное расследование, в рамках которого будут выслушаны все стороны. В отличие от первого доклада, после которого российскую сторону не спрашивали, сейчас мы будем выслушаны. Очевидно, что не должно быть коллективной ответственности. Если найдены следы допинга, то да, спортсмен должен быть привлечён к ответственности, но если его вина не доказана, то нельзя отстранять от соревнований. ОКР будет стоять на этих позициях», — рассказал Жуков в эфире телеканала «Россия 24».