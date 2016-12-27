Лосаберидзе: заявления господина Копьева — попытка саботировать работу ФРР

Новоизбранный президент Федерации регби Россииответил на заявление бывшего главы организации Вячеслава Копьева о нелегитимности выборов.«Мы в очередной раз убедились в том, что для команды господина Копьева регби – это инструмент реализации своих амбиций, а не дело всей жизни. Заявления господина Копьева и госпожи Артамоновой — ещё одна попытка саботировать работу ФРР. Жалкие потуги сохранить власть настолько, насколько это возможно, на этот раз обёрнуты в призыв не допустить сбоев в юридической работе ФРР и сборных команд. И при этом, игнорируя устав федерации, нарушая закон и препятствуя мне, законно избранному президенту, исполнять свои прямые обязанности. Хочу ещё раз напомнить, что в соответствии с уставом ФРР решения конференции вступают в силу с момента принятия, поэтому полномочия новых руководителей ФРР вступили в силу 19 декабря 2016 года.Я призываю всех не поддаваться на провокации со стороны бывших руководителей ФРР. В легитимности состоявшихся выборов нет никаких сомнений. К глубокому сожалению, у моих оппонентов не хватает мужества признать это и работать на благо российского регби, им проще его разрушить по принципу «так не доставайся же ты никому», но этого не выйдет! Закон и общественность на нашей стороне, а значит, справедливость восторжествует!» — приводит заявление Лосаберидзе Rugger.