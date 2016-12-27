Непомнящий делит второе место после 10 туров на ЧМ по рапиду, Карякин — 36-й

Украинец Василий Иванчук единолично лидирует в чемпионате мира по рапиду в Дохе (Катар). В первых 10 турах он набрал 8 очков. Второе место делят россиянин Ян Непомнящий и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, в активе которых по 7,5 очков.
Ещё один россиянин Александр Грищук располагается на седьмой позиции, набрав 7 баллов. Столько же заработал и норвежец Магнус Карлсен, который идёт девятым. Участник матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам россиянин Сергей Карякин занимает 36-е место, набрав 5,5 балла.
Заключительные пять туров чемпионата мира по рапиду пройдут в среду, 28 декабря.