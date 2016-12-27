В январе телеканал CBS покажет фильм о механическом допинге в велоспорте

Телеканал CBS анонсировал документальный фильм об использовании моторов в велоспорте или так называемом механическом допинге. Лента выйдет в свет в январе в рамках программы 60 Minutes, сообщает Front Page Cycling. Ранее о том, что ведётся работа над фильмом на эту тему, рассказал венгерский инженер Иштван Варьяш, один из изобретателей мотора для велосипедов.
Одним из объектов внимания авторов фильма стал американский велогонщик Лэнс Армстронг, лишённый всех наград и пожизненно дисквалифицированный в 2012 году.