Украинка Анна Музычук лидирует на ЧМ по рапиду перед заключительным днём

Украинка Анна Музычук упрочила лидерство на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе после второго дня соревнований. Анна в 8 турах набрала 7 очков и опережает ближайших преследовательниц на 1,5 балла. По 5,5 очка в активе россиянок Александры Костенюк и Екатерины Лагно, а также Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.
У других представительниц России Алины Кашлинской и Валентины Гуниной по 5 очков, Александра Горячкина набрала 4,5 балла, а Дарья Чарочкина и Влада Свиридова — по 3.
Соревнования завершатся в среду, 28 декабря, когда пройдут 9-12-е туры.