Украинка Анна Музычук лидирует на ЧМ по рапиду перед заключительным днём

Украинкаупрочила лидерство на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе после второго дня соревнований. Анна в 8 турах набрала 7 очков и опережает ближайших преследовательниц на 1,5 балла. По 5,5 очка в активе россиянок, а также Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.У других представительниц Россиипо 5 очков,набрала 4,5 балла, а— по 3.Соревнования завершатся в среду, 28 декабря, когда пройдут 9-12-е туры.