Пройс: надеюсь полностью восстановиться к этапу Кубка мира в Оберхофе

Немецкая биатлонисткаобъяснила, почему не выступит в «Рождественской гонке», которая пройдёт Гельзенкирхене в среду, 28 декабря.«Прошлая неделя сложилась для меня неудачно. Сразу после этапа Кубка мира в Нове-Место инфекция подкосила меня и выбила на неделю. Из-за этого я, к огромному сожалению, вынуждена пропустить „Рождественскую гонку“. Надеюсь, к этапу в Оберхофе я полностью восстановлюсь», — написала Пройс на своей странице в сети «Инстаграм».Вместо Пройс в «Рождественской гонке» вместе свыступит