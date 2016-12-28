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175 лет назад 2016
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Кабаева: то, что ВАДА пристрастно к нашим спортсменам, — очевидно

28 декабря 2016, среда. 02:55. Другие
Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась мнением о допинговом скандале вокруг российских спортсменов.

«То, что ВАДА пристрастно к нашим спортсменам, — это очевидно. Но Россия — великая спортивная держава, которая внесла в развитие олимпийского движения и спорта в целом огромный вклад. Наша страна с уважением относится к международному спортивному сообществу и готова к честному и открытому сотрудничеству по любым спортивным вопросам.

Нет никакой нужды кого-то выслеживать, снимать скрытой камерой и делать доклады на основании рассказов людей, которые нарушали антидопинговое законодательство, которое обязаны были соблюдать.

Я уверена, наша страна, наш олимпийский комитет подготовят достойный и цивилизованный ответ для разрешения всех сомнений по поводу антидопингового контроля.

Если потребуется, разработают и создадут новую систему контроля. На две головы выше той, что есть сейчас. Разумеется, это непростая задача — у нас простых не бывает. Но мы справимся», — сказала Кабаева в интервью «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Алина Кабаева ВАДА Допинг
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