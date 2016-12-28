Кабаева: то, что ВАДА пристрастно к нашим спортсменам, — очевидно

Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась мнением о допинговом скандале вокруг российских спортсменов.
«То, что ВАДА пристрастно к нашим спортсменам, — это очевидно. Но Россия — великая спортивная держава, которая внесла в развитие олимпийского движения и спорта в целом огромный вклад. Наша страна с уважением относится к международному спортивному сообществу и готова к честному и открытому сотрудничеству по любым спортивным вопросам.
Нет никакой нужды кого-то выслеживать, снимать скрытой камерой и делать доклады на основании рассказов людей, которые нарушали антидопинговое законодательство, которое обязаны были соблюдать.
Я уверена, наша страна, наш олимпийский комитет подготовят достойный и цивилизованный ответ для разрешения всех сомнений по поводу антидопингового контроля.
Если потребуется, разработают и создадут новую систему контроля. На две головы выше той, что есть сейчас. Разумеется, это непростая задача — у нас простых не бывает. Но мы справимся», — сказала Кабаева в интервью «Спорт-экспресс».