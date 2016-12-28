Семёнов: в «Рождественской гонке» ощущаешь, что все болельщики кричат тебе в ухо

Украинский биатлонистподелился ожиданиями от традиционной «Рождественской гонки», которая состоится 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия). Он выступит в паре с«Эта гонка проходит на битком набитом ревущем стадионе. Атмосфера неповторимая. Такого я нигде не испытывал. Ощущение, что каждый болельщик кричит тебе прямо в ухо. При этом поддерживают всех. Очень приятно видеть такое количество людей, реально больных биатлоном. Со стороны спортивной, для нас это внеочередная проверка на прочность наших нервов. Ну и лучшая тренировка — это соревнование, тем более с таким накалом страстей», — цитируют Семёнова «Подробности».