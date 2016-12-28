Гуляев: настроения голландцев бойкотировать турниры в России мне непонятны

Председатель Москомспорта, олимпийский чемпион 1988 года по конькобежному спортупрокомментировал заявления представителей сборной Нидерландов о намерении бойкотировать соревнования в России. На минувшей неделе Международный союз конькобежцев по итогам докладаперенёс из Челябинска финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту, намеченный на март 2017 года.«Что касается меня, то я надеюсь, что у нас останутся такие же добрые дружеские отношения. Мы периодически пересекаемся, в последнее время всё реже и реже. У меня нет возможности посещать международные соревнования, где я могу увидеть как голландцев, так и представителей других стран.Их настроения бойкотировать турниры в России мне непонятны. Нынешнее поколение голландцев несколько отличается от того, что было. К сожалению, в последнее время такие заявления о бойкотах звучат чаще. Я склонен думать, что это мнение не самих спортсменов, скорее всего, здесь есть политическая составляющая и некое давление. Раньше лидирующее положение занимали советские спортсмены. Сейчас многое изменилось, но российские спортсмены продолжают создавать конкуренцию тем же голландцам. Тот же Кулижников и другие наши конькобежки способны занимать высокие места.В России практически во всех видах спорта есть спортсмены, которые достойно конкурируют с соперниками из других стран. Даже несмотря на сложную ситуацию в российском спорте, наши спортсмены часто подтверждают свой уровень на международных соревнованиях. Это не может не радовать. Что касается отношений между спортсменами, то если наши спортсмены тренируются с иностранцами, а такая практика существует, все нормально общаются, конфликтов никаких не возникает. Они соперничают только на спортивных аренах», — цитирует Гуляева «Советский спорт».