Конькобежка Фаткулина победила на дистанции 1000 м на ЧР в Коломне

В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту. Ольга Фаткулина стала победительницей соревнований на дистанции 1000 м. Серебро завоевала Дарья Качанова. Третье место заняла Екатерина Шихова.
Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Женщины. 1000 м
1. Ольга Фаткулина (Челябинская область) – 1.16,12.
2. Дарья Качанова (Нижегородская область) – 1.16,33.
3. Екатерина Шихова (Санкт-Петербург – Московская область) – 1.16,40.
4. Екатерина Лобышева (Московская область) – 1.16,53.
5. Александра Качуркина (Томская область) – 1.17,39.
6. Надежда Асеева (Челябинская область) – 1.17,90.
7. Елизавета Казелина (Московская область) – 1.17,91.