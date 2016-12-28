Максимов: не может быть в сборной России по шорт-треку допинга

Главный тренер сборной России по шорт-трекувыразил уверенность в том, что его подопечные не принимали допинг. Ранее шестикратный олимпийский чемпионобратился письмом в ISU с просьбой сообщить, упоминается ли его имя в докладе независимой комиссии ВАДА о допинге в российском спорте.«Я по этому поводу даже не переживаю. Потому что уверен и знаю, что наши спортсмены все чистые. Ну не может быть в сборной России по шорт-треку допинга. Пусть боятся те, кто допинг принимал, а нам не за что опасаться. Раньше пытались обвинить наших спортсменов в применении мельдония, потом выяснилось, что это было ошибочное мнение», — цитирует Максимова «Р-Спорт».