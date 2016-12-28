Призёр ОИ-2014 Хольмлунд, находящаяся в коме, перевезена в Швецию

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи, которая была введена в медикаментозную кому после черепно-мозговой травмы, полученной во время тренировки в Больцано (Италия), была перевезена на родину, в Швецию, сообщает AP. Лечение спортсменки будет продолжено в Каролинском институте Стокгольма.Во время одного из заездов Анна потеряла равновесие, ударилась головой, после чего потеряла сознание. Спортсменка была доставлена на вертолёте в больницу, где ей сделали срочную операцию. Также у 29-летней спортсменки диагностировано кровоизлияние в мозг.