РУСАДА: слова Анцелиович были искажены и вырваны из контекста

Российское антидопинговое агентство выступило с официальным заявлением по поводу публикации New York Times о том, что Россия впервые признала системное применение допинга спортсменами страны. Журналисты ссылаются на слова исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства, которая сказала об «институциональном сговоре».«В ответ на публикацию в газете New York Times РУСАДА заявляет, что слова и.о. генерального директора А.А. Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. В ходе беседы А.А. Анцелиович и журналисткой Ребеккой Руиз и.о. генерального директора было сделано замечание, что в отчёте, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов «государственная система допинга» и использовал словосочетание «институциональный заговор», исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет Российской Федерации. Кроме того хотелось бы отметить твердую убежденность РУСАДА, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения.Со своей стороны мы подтверждаем приверженность принципам борьбы с допингом и продолжаем свою деятельность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами», — говорится в заявлении.