Конькобежка Воронина победила на дистанции 5000 м на ЧР в Коломне

В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту. Наталья Воронина защитила титул на дистанции 5000 м. Второй результат продемонстрировала Анна Юракова. Тройку призёров замкнула Виктория Филюшкина.
Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Женщины. 5000 м
1. Наталья Воронина (Нижегородская область) – 7.03,94.
2. Анна Юракова (Калужская область) – 7.04,19.
3. Виктория Филюшкина (Московская область) – 7.20,23.
4. Лада Задонская (Москва) – 7.31,57.
5. Анастасия Зуева (Пермский край) – 7.33,02.
6. Анна Присталова (Свердловская область) – 7.55,10.