Этап КМ по горнолыжному спорту в Санта-Катерине отменён из-за непогоды

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту у мужчин, который должен был состояться в Санта-Катерине (Италия) 28 декабря, отменён из-за плохих погодный условий, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта. Спортсмены не смогли стартовать в скоростном спуске из-за сильного ветра.В связи с загруженностью календаря соревнований этап Кубка мира в Санта-Катерине не будет перенесён в другой город.Таким образом, в нынешнем сезоне состоятся восемь этапов Кубка мира по горнолыжному спорту вместо девяти.