Конькобежец Семериков победил на дистанции 10 000 м на ЧР в Коломне

В Коломне продолжается чемпионат России по конькобежному спорту. Данила Семериков стал победителем соревнований на дистанции 10 000 м. Второй результат продемонстрировал Данил Синицин. Тройку призёров замкнул Евгений Серяев.
Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины. 10 000 м
1. Данила Семериков (Саратовская область) – 13.32,31.
2. Данил Синицин (Челябинская область) – 13.35,30.
3. Евгений Серяев (Москва – Нижегородская область) – 14.03,98.
4. Валерий Конышев (Челябинская область) – 14.04,85.