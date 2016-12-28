«Кузбасс» сыграл вничью со «СКА-Нефтяником» в матче ЧР по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом сыграл вничью с хабаровским «СКА-Нефтяником» со счётом 5:5. В турнирной таблице группы «Восток» «Кузбасс» занимает четвёртое место (11 очков), «СКА-Нефтяник» — первое (46).: Земцов, 4 (1:0); Бондаренко, 5 (1:1); Жаукенов, 13 (2:1); Петровский, 40 (2:2); Стасенко, 44 (3:2); Фагерстрём, 55 (3:3); Стасенко, 56 (4:3); Ишкельдин, 59 (4:4); Рязанцев, 64 (4:5); Иванов, 68 (5:5).29 декабря команды проведут ещё один матч в Кемерово.