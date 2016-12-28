«Енисей» победил «Байкал-Энергию» в матче ЧР по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом обыграл «Байкал-Энергию» со счётом 7:4. Для хозяев льда эта победа стала 10-й в 15 матчах. Иркутская команда потерпела шестое поражение в 17 встречах.: Насонов, 2 (1:0); Насонов, 5 (2:0); Миргазов, 10 (3:0); Красиков, 24 (3:1); Швецов, 27 (4:1); Егорычев, 55 (4:2); Ширяев, 57 (4:3); Вдовенко, 64 (5:3); Ширяев, 65 (5:4); Миргазов, 69 (6:4); Вдовенко, 84 (7:4).29 декабря команды проведут ещё один матч в Красноярске.