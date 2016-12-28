Константинова и Ан — лучшие на дистанции 500 м на ЧР по шорт-треку в многоборье

одержали победы на дистанции 500 метров на чемпионате России по шорт-треку в многоборье, который проходит 27-29 декабря в Новогорске.В решающем спринтерском забеге среди женщин вслед за Константиновой финишировала, третьей стала. В мужском спринте второе место после Ана занял, третье –Победитель чемпионата России в многоборье будет определён по итогам выступлений спортсменов на трёх дистанциях (500, 1000 и 1500 м). Вместе с золотом национального первенства он получит право выступить на чемпионате Европы, который пройдёт 13-15 января в Турине.