Журналистка The New York Times: все цитаты в моей статье точные

Журналистка The New York Times Ребекка Руис ответила на слова исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА Анны Анцелиович, что её слова были вырваны из контекста интервью изданию.
«В ответ на замечания Кремля: все цитаты в нашей сегодняшней статье точные. Российские чиновники сказали мне, что они больше не оспаривают существование допинговых схем, а только то, что они были государственными. Я спросила Виталия Смирнова, главу антидопинговой комиссии, назначенного президентом Путиным, верно ли это. Он ответил «да», – написала Руис на своей странице в «Твиттере».