Пятикратный олимпийский чемпион Б. Уиггинс объявил о завершении карьеры

Знаменитый британский велогонщикобъявил об уходе из профессионального спорта.«Мне посчастливилось исполнить свою детскую мечту и провести карьеру в спорте, в который я влюбился в 12 лет. Познакомился со своими кумирами и в течение 20 лет соревновался с сильнейшими спортсменами. Работал с лучшими тренерами и менеджерами мира, которым всегда буду признателен за поддержку», – написал Уиггинс в «Инстаграме».Уиггинс — пятикратный олимпийский чемпион (четырежды на треке и один раз на шоссе), семикратный чемпион мира на треке, чемпион мира на шоссе и победитель «Тур де Франс» 2012 года. Он является командором ордена Британской империи (CBE), рыцарь-бакалавр с 2013 года.15 сентября хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, согласно которым Брэдли с разрешения ВАДА принимал триамцинолон в период, когда выиграл «Тур де Франс». Позднее Национальное антидопинговое агентство Великобритании начало расследование в отношении велогонщика и команды Sky, за которую он выступал.