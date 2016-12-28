Фуркад-старший страдает от токсоплазмоза

После резкого падения формы на двух последних этапах Кубка мира французский биатлонистпрошёл медицинские тесты, выявившие, что он страдает от токсоплазмоза, сообщает L`Equipe.Уже после спринта в Нове-Место спортсмен вернулся во Францию для прохождения медицинского обследования, и в ближайшие дни ему предстоят дополнительные тесты для уточнения диагноза. В случае подтверждения заболевания, он может пропустить январские этапы Кубка мира, чтобы подготовиться к чемпионату мира, который пройдёт в феврале в Хохфильцене.