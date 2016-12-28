Перенесённый из Тюмени этап Кубка мира по биатлону в Беларуси не состоится

Директор спорткомплекса «Раубичи»прокомментировал слухи о том, что этап Кубка мира по биатлону, который должен был состояться в марте 2017 года в Тюмени, примет Беларусь.«Слухи всегда ходят. «Раубичи» в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону. Как только будет принято решение, сразу примем. Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность. Перенесённый из Тюмени этап в Беларуси точно не состоится. Мы даже и не заявлялись на март. Но мы готовы принять любой этап Кубка мира в январе и феврале», — приводит слова Асташевича Tribuna.com