Подчуфарова и Волков стали третьими в масс-старте «Рождественской гонки»

Российские биатлонисты Ольга Подчуфарова и олимпийский чемпион Алексей Волков благодаря отличной стрельбе заняли третье место в первой части «Рождественской гонки звёзд» на стадионе в Гельзенкирхене (Германия).
В масс-старте победу одержали немцы Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер, вторыми с отставанием в 15,1 секунды финишировали их соотечественники Ванесса Хинц и Симон Шемп. Россияне отстали от победителей на 23,7 секунды.
В таком порядке спортсмены после небольшого перерыва уйдут в гонку преследования.