Подчуфарова и Волков стали третьими в масс-старте «Рождественской гонки»

Российские биатлонистыи олимпийский чемпионблагодаря отличной стрельбе заняли третье место в первой части «Рождественской гонки звёзд» на стадионе в Гельзенкирхене (Германия).В масс-старте победу одержали немцы, вторыми с отставанием в 15,1 секунды финишировали их соотечественники. Россияне отстали от победителей на 23,7 секунды.В таком порядке спортсмены после небольшого перерыва уйдут в гонку преследования.