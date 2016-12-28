Шлезингр: необходимо что-то предпринять, чтобы сделать спорт чище

Чешский биатлонистпрокомментировал решение Международного союза биатлонистов перенести этап Кубка мира из Тюмени в связи с допинговым скандалом.«После моих слов о бойкоте я получил множество откликов, в том числе и от россиян. На самом деле я люблю Тюмень, был там много раз, и мне нравится там соревноваться. Однако ситуация такова, что необходимо что-то предпринять, чтобы сделать спорт чище. Если всё это действительно именно так и допинговая система работает в России, думаю, недостаточно даже просто наказывать спортсменов. Ответственность за всё должны брать федерации, а уж если они причастны, нужно, чтобы это сказывалось на квоте участников от страны. Это относится ко всем. Такое может быть где угодно — в России, Германии», — сказал Шлезингр в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».