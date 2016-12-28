Биркеланд: надеюсь, в будущем всё же получится соревноваться в России

Норвежская биатлонисткапрокомментировала решение Международного союза биатлонистов перенести этап Кубка мира из Тюмени в связи с допинговым скандалом.«Сложно сказать. Россия — великая страна в биатлоне, и мы все хотим видеть российских болельщиков и биатлонистов. Хотим приезжать к вам в страну, но это решение IBU, и мы никакого отношения к нему не имеем. Однако надеюсь, что в будущем мы всё же сможем соревноваться в России — когда там сделают всё против допинга и выполнят все требования», — отметила Биркеланд в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».