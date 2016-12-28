Волков и Подчуфарова сохранили бронзу «Рождественской гонки» после пасьюта

Российские биатлонисты Ольга Подчуфарова и олимпийский чемпион Алексей Волков заняли третье место во второй части «Рождественской гонки звезд» на стадионе в Гельзенкирхене (Германия).
В гонке преследования победу одержали немцы Ванесса Хинц и Симон Шемпп, вторыми финишировали их соотечественники Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. Россияне, ушедшие со старта третьими, всю гонку с переменным успехом вели борьбу за сохранение позиций. Поначалу подводила стрельба, которую российские биатлонисты наладили только к последним этапам.
«Рождественская гонка». Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования
1. Ванесса Хинц – Симон Шемпп (Германия) – 32.27.1
2. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия) — +16.7
3. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков — +40.2