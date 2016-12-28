Подчуфарова: мы с Волковым договорились, что специально создадим интригу

Российская биатлонистка, завоевавшая бронзу «Рождественской гонки» в паре с Алексеем Волковым по итогам гонки преследования, прокомментировала своё выступление.«Только увлеклась передвижением по дистанции, как всё кончилось. Интересный опыт, в том плане, что нужно оперативно переключаться — въезжаешь на стадион, буквально сразу надо стрелять. Мои ошибки связаны именно с этим. На самом деле мы с Алексеем просто договорились, что специально создадим интригу: я мажу на последнем рубеже один раз, он – стреляет на ноль, и всё нормально заканчивается. Я просто наслаждалась всем процессом в целом. Здесь круто. Радостно занять призовое место, но есть чуточку огорчения за такую печальную стрельбу. Надеемся, вся страна получила большое удовольствие от этой гонки.Дорогие болельщики, наша великая, большая страна, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем здоровья вам, вашим близким, всего наилучшего, хорошего настроения, успехов», — сказала Подчуфарова в эфире «Матча».