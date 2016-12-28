Подчуфарова: мы с Волковым договорились, что специально создадим интригу

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, завоевавшая бронзу «Рождественской гонки» в паре с Алексеем Волковым по итогам гонки преследования, прокомментировала своё выступление.
«Только увлеклась передвижением по дистанции, как всё кончилось. Интересный опыт, в том плане, что нужно оперативно переключаться — въезжаешь на стадион, буквально сразу надо стрелять. Мои ошибки связаны именно с этим. На самом деле мы с Алексеем просто договорились, что специально создадим интригу: я мажу на последнем рубеже один раз, он – стреляет на ноль, и всё нормально заканчивается. Я просто наслаждалась всем процессом в целом. Здесь круто. Радостно занять призовое место, но есть чуточку огорчения за такую печальную стрельбу. Надеемся, вся страна получила большое удовольствие от этой гонки.
Дорогие болельщики, наша великая, большая страна, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем здоровья вам, вашим близким, всего наилучшего, хорошего настроения, успехов», — сказала Подчуфарова в эфире «Матча».