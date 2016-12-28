Волков: доволен, гонку надо заканчивать с нулём на последнем рубеже

Российский биатлонист, завоевавший бронзу «Рождественской гонки» в паре с Ольгой Подчуфаровой, прокомментировал своё выступление.«Так стрелять нельзя. На последнем рубеже получилось хорошо, но два штрафа с одного рубежа — это непростительно для спортсменов, которые выступают на Кубке мира. Впервые на международных стартах мне не кричали на трассе: „Димон, давай!“ Зато кричали так: „Антоха — красава!“ Что может быть прекраснее накатать в такой атмосфере почти 30 км за день, 15 из которых в хорошем режиме? Я считаю, день удался. С немцами ещё реально было что-то сделать в масс-старте, если бы столько не стреляли мимо. Но у меня нули на обоих четвёртых рубежах — доволен, гонку надо заканчивать с нулём на последнем рубеже.Желаю жителям нашей страны добра, надо быть добрее. Всех с Новым годом», — сказал Волков в эфире «Матча».