Российские гандболисты выиграли у латвийцев на Кубке Рижской думы

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над сборной Латвии со счётом 27:19 во втором матче международного турнира «Кубок Рижской думы». Соревнования в Риге — один из важных этапов подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдёт во Франции с 11 по 29 января.
Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок Рижской думы». Рига, Латвия
2-й тур
Россия — Латвия — 27:19 (14:13).
В первом матче была обыграна команда Египта — 24:23. В 3-м туре 29 декабря россияне сразятся со сборной Беларуси.