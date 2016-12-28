Российские гандболисты выиграли у латвийцев на Кубке Рижской думы

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над сборной Латвии со счётом 27:19 во втором матче международного турнира «Кубок Рижской думы». Соревнования в Риге — один из важных этапов подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдёт во Франции с 11 по 29 января.Россия — Латвия — 27:19 (14:13).В первом матче была обыграна команда Египта — 24:23. В 3-м туре 29 декабря россияне сразятся со сборной Беларуси.