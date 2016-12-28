«Волга» и казанское «Динамо» одержали победы в ЧР по хоккею с мячом

Завершились два матча чемпионата России по хоккею с мячом среди команд группы «Запад». Лидирующая в подгруппе «Волга» на выезде обыграла «Старт». Дубли в составе гостей оформилиКазанское «Динамо» на своём льду взяло верх над московскими одноклубниками. Два гола в ворота хозяев записал на свой счёт«Старт» (Нижний Новгород) – «Волга» (Ульяновская область) – 3:7 (3:5).Голы: Корев, 30, Котков, 38, Ничков, 45 – Гиляутдинов, 5, 56, Пахомов, 9, 23, Ларионов, 12, 41, Кузнецов, 60.«Динамо» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 5:3 (3:1).Голы: Волгужев, 20, Бочкарёв, 24, Козулин, 34, Рязанов, 75, Ибрагимов, 88 – Иванушкин, 29, 76, Филиппов, 54.