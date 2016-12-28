Иванчук: победа на ЧМ по быстрым шахматам? Дайте мне сначала переварить всё это

Украинский шахматистпрокомментировал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам 2016 года, где он опередил по дополнительным показателям россиянина Александра Грищука и уже бывшего чемпиона Магнуса Карлсена.«Позиция моя была не впечатляющей, но как-то неожиданно удалось, переиграл его… Мне невероятно повезло! Всегда интересно играть, бороться. Мне очень понравилось здесь, в Дохе. Знаю, что в городе есть шашечный клуб — мечтаю посетить его! Может быть, после блицтурнира спрошу, как туда добраться. Мне сказали, что это прекрасное место. Нет-нет, узнал я об этом только вчера, так что изначально всё-таки приехал сюда ради шахмат…Я никак не готовился к турниру специально. Всё как обычно: анализирую партии, слежу за новинками, пытаюсь находить свои идеи, готовлюсь физически. Поединок с Карлсеном я не рассматривал как особенный. Стараюсь в каждой партии держать концентрацию и играть по позиции. Что значит для меня этот титул? Ой, всё произошло настолько внезапно… Я не готов ответить на этот вопрос прямо сейчас — дайте мне сначала переварить всё это!» — приводит слова Иванчука «Газета.ru».