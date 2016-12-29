Ан уверенно лидирует на ЧР по шорт-треку в многоборье

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан одержал вторую победу на чемпионате России в многоборье, который проходит в Новогорске, выиграв финальный забег на дистанции 1500 м. Вслед за Аном финишировал Руслан Захаров, третье место занял Александр Шульгинов. Выиграв оба забега первого дня соревнований (500 и 1000 м), Ан уверенно лидирует в общем зачёте многоборья, имея в активе 68 очков, на второй позиции идёт Захаров (29), на третьей — Кирилл Шашин (21).
В женском финале на 1500 м победу праздновала Татьяна Бородулина, следом финишировали Юлия Шишкина и Эмина Малагич. Бородулина идёт на первом месте в многоборье (37), вторая – победительница на дистанции 500 м Екатерина Константинова (36), на третьем месте — Шишкина (34).
29 декабря спортсменам предстоят забеги на дистанции 1000 м и 3000 м.
Шорт-трек. Чемпионат России в многоборье. Новогорск
Мужчины. 1500 м
1. Виктор Ан (Москва).
2. Руслан Захаров (Московская обл.).
3. Александр Шульгинов (Московская обл.).
Многоборье. После двух стартов из четырёх
1. Виктор Ан (Москва) – 68.
2. Руслан Захаров (Московская обл.) – 29.
3. Кирилл Шашин (Московская обл. – Нижегородская обл.) – 21.
Женщины. 1500 м
1. Татьяна Бородулина (Омская обл.).
2. Юлия Шишкина (Челябинская обл.).
3. Эмина Малагич (Москва).
Многоборье. После двух стартов из четырёх
1. Татьяна Бородулина (Омская обл.) – 37.
2. Екатерина Константинова (Санкт-Петербург) – 36.
3. Юлия Шишкина (Челябинская обл.) – 34.