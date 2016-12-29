Международный союз велосипедистов объявил об отмене «Тура Катара»

Международный союз велосипедистов объявил об отмене мужской и женской гонок «Тура Катара». Соревнования должны были пройти с 6 по 10 февраля 2017 года.«UCI получил уведомление об отмене „Тура Катара“ как в мужском, так и в женском календаре. Как мы понимаем, такое решение связано с трудностями привлечения спонсорской финансовой поддержки», — сообщает пресс-служба организации.Информация об отмене соревнований стала весьма неожиданной. «Тур Катара» непрерывно проводился с 2002 года, а в 2017 году гонка должна была получить статус UCI World Tour.