Акимов: Чекалёва будет бороться на «Тур де Ски» за высшие места

Старший тренер женской сборной России по лыжным гонкамсчитает, что его подопечнойпо силам побороться за топ-6 на предстоящей многодневке «Тур де Ски».«Думаю, что Юля будет бороться за высшие места. За первую тройку — очень смело будет сказано, но за топ-6 — это ей по силам. На «Туре» в этом году больше коньковых гонок, у «конькистов» некое преимущество будет. Для спортсменок основная задача — не финальный результат в общем туре, а найти свою гонку, показать там максимальный результат. В одной, двух, трёх гонках — в зависимости от состояния. Мы рассматриваем «Тур» больше как участие в отдельных дисциплинах», — приводит слова Акимова «Р-Спорт».