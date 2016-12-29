Определены кандидаты в сборную России по троеборью на 2017 год

Официальный сайт Федерации конного спорта России опубликовал список кандидатов в сборную РФ по троеборью на 2017 год. Перечень был подан в Министерство спорта РФ по итогам заседания бюро ФКСР.
Основной состав: Игорь Атрохов, Максим Вакин, Евгения Высоцкая, Александр Марков, Андрей Митин, Михаил Настенко, Евгения Овчинникова, Даниил Потоцкий, Юрий Шумский.
Резервный состав: Юлия Жилина, Алексей Коршунов, Олеся Косарева, Светлана Машинистова, Виталий Сиваков, Татьяна Сивакова, Сергей Федорин, Альберт Халиков, Елизавета Шамшурина.
Юниоры: Елизавета Абдисатарова, Ирина Ивченкова, Мария Литвиненко, Анастасия Максимова, Дарья Селиваненко, Елизавета Скворцова, Анастасия Сосновцева, Елизавета Танакова.
Юноши: Оксана Болотина, Полина Дроздова, Виктория Капаций, Андрей Коршунов, Елизавета Макарова, Надежда Мартышева, Никита Пономарёв, Полина Рощупкина.