Вилухина: все мои пробы были чистыми. Если предъявят обвинения, подам в суд

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи российская биатлонистка, в ноябре принявшая решение завершить карьеру, опровергла информацию La Gazzetta dello Sport о том, что она стала одной из двух биатлонисток, отстранённых Международным союзом биатлонистов в связи с данными из второй части доклада Макларена. Второй спортсменкой называется«Мне очень сложно хоть как-то объяснить появившуюся в СМИ информацию. Или хотя бы выдвинуть какие-то версии. Стали мы жертвами чьих-то больных фантазий или каких-то подковёрных игр, я не знаю. Но все мои допинг-пробы на протяжении всей спортивной карьеры — до, во время и после игр в Сочи — были чистыми! И почему они вдруг стали подозрительными, я категорически не понимаю! Каждый следующий день после забора допинг-пробы в ADAMS мне приходил отрицательный ответ. Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их бездоказательные обвинения.Я буду бороться за чистоту своего имени и результатов. Если будут предъявлены обвинения, буду нанимать адвокатов и подавать в суд, потому что всё происходящее — абсурд. И я уверена, что буду не одна в этой борьбе — слишком много спортсменов оказались под ударом», — цитирует Вилухину «Р-Спорт».