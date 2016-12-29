Летающий лыжник Максимочкин — 26-й на этапе Континентального кубка в Швейцарии

В Энгельберге (Швейцария) прошёл этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. В первом старте победил норвежец Халвор Гранеруд, во втором — австриец Даниэль Хубер. Лучший результат среди россиян продемонстрировал Михаил Максимочкин, ставший 26-м в первом старте.
Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Континентального кубка. Энгельберг
Мужчины. К-125. Первый старт
1. Халвор Гранеруд (Норвегия) – 302,5.
2. Йоаким Оне (Норвегия) – 296,7.
3. Альяш Остерц (Словения) – 287,3…
38. Михаил Максимочкин (Россия) – 120,4…
45. Владислав Бояринцев (Россия) – 119,0…
53. Александр Баженов (Россия) – 109,3.
Второй старт
1. Даниэль Хубер (Австрия) – 280,3.
2. Альяш Остерц (Словения) – 276,2.
3. Йоаким Оне (Норвегия) – 275,3…
26. Михаил Максимочкин (Россия) – 237,4…
34. Владислав Бояринцев (Россия) – 114,4…
48. Александр Баженов (Россия) – 101,7.