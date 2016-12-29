Шипулин и Акимова возглавили рейтинг Союза биатлонистов России

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи Антон Шипулин возглавил рейтинг Союза биатлонистов России. В активе 29-летнего спортсмена 758 очков. Второе место занимает Максим Цветков (668), третье – Матвей Елисеев (615). Лидером Кубка России является его действующий обладатель Сергей Корастылёв (263).
В женском рейтинге по-прежнему лидером является Татьяна Акимова (610). На второй позиции Екатерина Глазырина (356), на третьей — Ольга Подчуфарова (333). В зачёте Кубка России лидирует Виолетта Закурдаева (223).