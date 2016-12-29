Шемпп: здорово, что нам с Хинц удалось победить в «Рождественской гонке»

Двукратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете немецподелился впечатлениями после победы в «Рождественской гонке» в дуэте со своей соотечественницей. Соревнования прошли в Гельзенкирхене.«Здорово, что нам удалось победить. В прошлом году мы с Ванессой дебютировали здесь и вошли в число призёров. В этот раз нам удалось подняться на вершину. Просто прекрасно, что это произошло при такой аудитории», – цитирует Шемппа официальный сайт соревнований.