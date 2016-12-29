Уйба: официально заявляю, что у нас самая чистая сборная по отношению к другим

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба на пресс-конференции в Москве заявил, что проблема с допингом в России чересчур политизирована и довольно часто представители ВАДА специально выбирали время для забора допинг-проб, когда российские спортсмены не могли их сдать.
«Тема допинга политизирована, „искрит“ и для России выставлена в очень сложной композиции. Многие верят в то, что говорит ВАДА: что некий российский спортсмен уличён в допинге и лишён медали. Но допинг в прямом понимании — это приём спортсменом препарата или технологии, который даёт преимущество, разрушает его здоровье, в дальнейшем лишает человека какой-либо функции, например репродуктивной, и вредит имиджу спорта. Вот четыре критерия, которые ВАДА объявила тождественными допингу.
Все профессиональные спортсмены указывают данные о местонахождении в системе ADAMS. Были случаи, когда допинг-офицеры специально приезжали за забором пробы в день, когда спортсмен улетал в другое место. ВАДА, видя, что человек должен в этот день улететь, они приезжают на час попозже. Но спортсмен в этот момент уже в аэропорту. Они „тук-тук“, им никто не отвечает. Они записывают: дверь не открыл, анализ не сдал. А такие случаи также шли в общую статистику по допингу в России. Это не допинг, это политика в отношении российских спортсменов. У меня нет данных о других, я говорю о своих.
Мы как страна боремся с допингом на уровне президента, правительства, соответствующих исполнительных органов. Я вам официально заявляю: у нас самая чистая сборная по отношению к другим, которые под эгидой терапевтического исключения принимают запрещённые препараты. Это инструмент, который ВАДА избрало для того, чтобы нас долбать по голове. Задача вывести ВАДА к единому стандарту, что мы и делаем», — цитирует Уйбу «Интерфакс».