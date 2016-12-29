Мужская сборная России по гандболу выиграла Кубок Рижской думы

Мужская сборная России по гандболу стала победителем товарищеского турнира «Кубок Рижской думы». В третьем матче россияне оказались сильнее команды Беларуси со счётом 28:21. На старте турнира сборная России обыграла команды Египта (24:23) и Латвии (27:19).В прошлом году командатакже стала победителем турнира в Латвии. Национальная команда вновь соберётся на базе в Новогорске 2 января.6 января 2017 года мужские сборные России и Беларуси встретятся в товарищеском матче в Крылатском.