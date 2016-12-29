Глава ФМБА: в списке ВАДА на 2017 год есть потенциально проблемные вещества

Глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба на пресс-конференции в Москве дал свою оценку списку веществ, запрещённых к употреблению Всемирным антидопинговым агентством с 1 января 2017 года.
«В списке ВАДА на 2017 год есть потенциально проблемные вещества, и мы сейчас этим занимаемся. Даже не дождавшись ответа от ВАДА, сами занимаемся изучением свойств и выведением этих веществ из организма в срок, объявленный ВАДА. Через полгода этот препарат станет запрещённым: мы смотрим, действительно ли через полгода его не будет в организме. Всё это уже через полгода мы будем докладывать ВАДА как самостоятельное исследование. О каких веществах идёт речь? Пока оставим это за кадром.
Список является проблемным. И мы сейчас говорим ВАДА: давайте мы по каждому отдельному препарату будем проводить исследования. Ведь идея не в том, чтобы скрыть, а в том, чтобы препарат не был отнесён к допингу и все спортсмены мира его принимали. Мы говорим это с тем, чтобы снова не создавать эти вымышленные допинг-скандалы. Кстати, это очень затратное мероприятие. Исследования по мельдонию стране стоят более 60 миллионов рублей», — цитирует Уйбу ТАСС.