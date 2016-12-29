Романова: уверена, мои пробы чистые, но понимаю, что, может, придётся защищаться

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи биатлонисткапрокомментировала информацию La Gazzetta dello Sport о том, что она стала одной из двух биатлонисток, отстранённых Международным союзом биатлонистов в связи с данными из второй части доклада Макларена. Второй спортсменкой называется Ольга Вилухина.«Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать. Но глядя на всё, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придётся защищаться. Вопрос только в том, от чего защищаться — от царапин на пробирках?» — цитирует Романову ТАСС.