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Сейранов: на Универсиадах с нами не было допинг-скандалов, а сейчас идёт охота

29 декабря 2016, четверг. 15:22. Другие
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов рассказал о формировании состава сборной России на зимнюю Универсиаду 2017 года в Алма-Ате (Казахстан), которая пройдёт с 29 января по 8 февраля, а также выразил надежду на то, что никаких допинговых проблем у команды не возникнет.

«Мы ещё до конца не определились с тем, кто из спортсменов будет защищать честь страны на зимней Универсиаде, до 30 декабря нам необходимо заполнить расширенную заявку на соревнования, а в начале января наступит ясность с окончательным составом. Но уже сейчас можно сказать, что российская делегация будет составлять 330 человек, из которых порядка 227 — спортсмены из 12 видов спорта. Также отправятся тренеры, врачи, массажисты, технический персонал, официальные лица. В биатлоне окончательный отбор состоится 6 января, в лыжных гонках — во второй декаде января после студенческого чемпионата России, который пройдёт в Татарстане.

Никогда ранее с нашими спортсменами на Универсиадах не случалось допинговых инцидентов, но сейчас за российскими атлетами идёт настоящая охота. Надо принять в расчёт и тот фактор, что получить право выступить за Россию могут и те спортсмены, которые не находятся в обойме национальной сборной и испытывают не столь пристальный допинг-контроль.

Но даже на уровне первой команды спортсмены совершают ошибки — вспомните боксера Алояна, который лишился медали Олимпиады-2016 после приёма капель в нос. Можно от простуды случайно принять лекарство, в составе которого есть запрещённое вещество. Такие риски есть, тем более России сейчас уделяется повышенное внимание. Будем надеяться, что всё пройдёт хорошо», — цитирует Сейранова ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Миша Алоян Допинг Универсиада
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29 декабря 2016, четверг
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