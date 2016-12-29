Сейранов: на Универсиадах с нами не было допинг-скандалов, а сейчас идёт охота

Президент Российского студенческого спортивного союзарассказал о формировании состава сборной России на зимнюю Универсиаду 2017 года в Алма-Ате (Казахстан), которая пройдёт с 29 января по 8 февраля, а также выразил надежду на то, что никаких допинговых проблем у команды не возникнет.«Мы ещё до конца не определились с тем, кто из спортсменов будет защищать честь страны на зимней Универсиаде, до 30 декабря нам необходимо заполнить расширенную заявку на соревнования, а в начале января наступит ясность с окончательным составом. Но уже сейчас можно сказать, что российская делегация будет составлять 330 человек, из которых порядка 227 — спортсмены из 12 видов спорта. Также отправятся тренеры, врачи, массажисты, технический персонал, официальные лица. В биатлоне окончательный отбор состоится 6 января, в лыжных гонках — во второй декаде января после студенческого чемпионата России, который пройдёт в Татарстане.Никогда ранее с нашими спортсменами на Универсиадах не случалось допинговых инцидентов, но сейчас за российскими атлетами идёт настоящая охота. Надо принять в расчёт и тот фактор, что получить право выступить за Россию могут и те спортсмены, которые не находятся в обойме национальной сборной и испытывают не столь пристальный допинг-контроль.Но даже на уровне первой команды спортсмены совершают ошибки — вспомните боксера Алояна, который лишился медали Олимпиады-2016 после приёма капель в нос. Можно от простуды случайно принять лекарство, в составе которого есть запрещённое вещество. Такие риски есть, тем более России сейчас уделяется повышенное внимание. Будем надеяться, что всё пройдёт хорошо», — цитирует Сейранова ТАСС.