Контиолахти согласен принять перенесённый из Тюмени этап КМ по биатлону

Финский город Контиолахти выразил готовность принять перенесённый из Тюмени этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в России с 9 по 12 марта. Международный союз биатлонистов обратился к организаторам этапа в Финляндии с такой просьбой, и они дали согласие.«Мы сказали «да». Мы обсудили этот вопрос с рядом партнёров и ассоциацией биатлона Финляндии и договорились о проведении мероприятия», — приводит слова исполнительного директора спортивного клуба «Контиолахти» Томи-Пекка Риихивори Yle.Решение перенести этап КМ из Тюмени было принято в связи с допинговым скандалом в России.