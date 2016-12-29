Пинтуро победил в суперкомбинации на этапе КМ в Санта-Катарине

Француз Алексис Пинтуро победил в суперкомбинации на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Санта-Катарине. Второе место занял австриец Марсель Хиршер, а замкнул тройку лидеров норвежец Александр Кильде. Россиянин Павел Трихичев не финишировал.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Санта-Катарина, Италия
Мужчины. Суперкомбинация
1. Алексис Пинтуро (Франция) – 2.19,71.
2. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.20,05.
3. Александр Кильде (Норвегия) – 2.20,84.
Павел Трихичев (Россия) — не финишировал.