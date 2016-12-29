Ан и Константинова выиграли ЧР по шорт-треку в многоборье

Виктор Ан и Екатерина Константинова одержали победы на чемпионате России по шорт-треку в многоборье, который проходил в Новогорске.
Шорт-трек. Чемпионат России в многоборье. Новогорск
Мужчины. 1000 м
1. Виктор Ан (Москва).
2. Артём Денисов.
3. Александр Шульгинов (оба – Московская обл.).
3000 м
1. Александр Шульгинов.
2. Руслан Захаров.
3. Артём Денисов (все – Московская обл.).
Многоборье. Итоговая классификация
1. Виктор Ан (Москва) — 110.
2. Руслан Захаров (Московская область) — 63.
3. Александр Шульгинов (Московская область) — 60.
Женщины. 1000 м
1. Екатерина Константинова (Санкт-Петербург).
2. Евгения Захарова (Свердловская область).
3. Ольга Белякова (Московская область – Ярославская область).
3000 м
1. Екатерина Ефременкова (Челябинская область).
2. Екатерина Константинова (Санкт-Петербург).
3. Екатерина Стрелкова (Омская область).
Многоборье. Итоговая классификация
1. Екатерина Константинова (Санкт-Петербург) — 91.
2. Евгения Захарова (Свердловская область) — 60.
3. Екатерина Ефременкова (Челябинская область) — 45.