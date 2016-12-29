В Москве состоится спортивный фестиваль Sport States

25 марта в Москве состоится уникальный спортивный фестиваль Sport States, на котором его участники познакомятся с такими видами спорта, как баскетбол, американский футбол, бейсбол и черлидинг. Также они смогут принять участие в соревнованиях по суперкроссу и посмотреть красочную развлекательную программу.Фестиваль Sport States — это возможность пообщаться с профессиональным тренерами и пройти испытания на уникальной вариабельной трассе спортивных навыков «Кватротлон», которая даёт каждому возможность проявить свои сильные стороны и выяснить, какой из видов спорта ему ближе.