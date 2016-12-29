Крейвен: МПК отменит отстранение ПКР при условии полной прозрачности

Глава Международного паралимпийского комитетаотметил, что отстранение российских паралимпийцев от участия в международных соревнованиях будет незамедлительно снято, если Паралимпийский комитет России выполнит все требования.«Паралимпийский комитет России является важной частью паралимпийского движения. Его спортсмены хотят соревноваться с лучшими атлетами всего мира на международной арене. При условии полного сотрудничества и прозрачности ПКР, мы немедленно отменим отстранение, как только убедимся, что все требования были полностью выполнены», — приводит слова Крейвена официальный сайт МПК.